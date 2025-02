Kulturprogramm 2025 von Unser Theater: Darauf können sich Kulturfans in Schwabhausen freuen

Seit 23 Jahren engagiert sich das Kulturzentrum und Theaterlabor Unser Theater in Schwabhausen für kulturelle Vielfalt. Auch dieses Jahr soll das Kulturprogramm verschiedene Altersgruppen und Menschen unterschiedlichster Herkunft ansprechen.

Ausstellung zum Internationalen Frauentag im Kulturzentrum Unser Theater

Erster Programmpunkt im Jahr 2025 ist die Feier zum Internationalen Frauentag, verbunden mit einer Ausstellung der Schüler der Beruflichen Schulen Landsberg. Am 26. Februar findet ab 19 Uhr in den Räumen von Unser Theater die Vernissage zur Ausstellung zum Internationalen Frauentag statt. Am 8. März folgt ab 19 Uhr die Feier zum Internationalen Frauentag, die zugleich auch die Finissage der Ausstellung sein wird.

Am 24. Mai gibt es eine große Fiesta Bavaria Latina: bayrische Art trifft auf pulsierende Rhythmen des Salsa. Zwei ganz unterschiedliche Bands werden für gute Stimmung sorgen: Zum einen ist da MINGA 3, ein Musikprojekt mit internationalem Flair. Zum anderen Otto Göttler und seine DIATONIkS, Landy Landinger und Alfons Helfter, mit Balkanbeat und Bayernpunk.

Im Juni findet wieder das Musikfestival „Fête de la Musique“ statt. Am 20. und 21. Juni werden wieder zahlreiche Bands aus verschiedensten Genres auftreten. Auch werden ein buntes Kinderprogramm und die „Offene Bühne“, auf der sich junge Musiktalente ausprobieren können, nicht fehlen.

Integratives Theaterprojekt gastiert auch 2025 in Schwabhausen

Wie die Jahre zuvor wird es auch 2025 wieder ein Gastspiel der Theatergruppe Die Körpermomente mit erwachsenen Menschen mit Autismus geben. Am 26. Juli zeigt sie das Theaterstück „Die Regentrude“ nach einer Erzählung von Theodor Storm.

Das Kulturzentrum und Theaterlabor präsentiert am 29. August das interdisziplinäre und internationale Tanz-Theater „Nigeria – Stimmen der Hoffnung“. Eine Reise durch Nigeria mit seiner kulturellen Vielfalt, der ergreifenden traditionellen Musik, den mitreißenden Tänzen, der beeindruckenden Landschaft und den herzlichen Menschen, aber vor allem dem Mut und der unglaublichen Stärke der Frauen dort.

Im Herbst dieses Jahres findet in Schwabhausen ein Skulpturenprojekt unter freiem Himmel statt: „Skulpturenpromenade – Pfad der Erinnerung“. Kunstschaffende aus fünf Kontinenten werden Skulpturen mit der Motorsäge erschaffen, die hier zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren einen Skulpturenparcours bilden, der das Dorf Schwabhausen mit dem nahegelegenen KZ-Denkmal verbindet.

Das letzte Projekt in diesem Jahr ist für die Kinder: das Kindermusical „Draculina“. Premiere ist am 5. Oktober in München, weitere Vorstellungen sind Anfang Oktober im Stadttheater Landsberg.

Für detaillierte Informationen gibt es auf der Webseite www.unsertheater.de. (AZ)