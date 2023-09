Weil

vor 29 Min.

Mit seiner Leidenschaft für den Sport bereichert Helmut Glenk seinen Verein

Plus Dass der FC Weil keinen Nachwuchsmangel zu beklagen hat, hat der Verein auch Helmut Glenk zu verdanken. Unser Stiller Held im September.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Ob Platzkassenwart, Schüler- und Jugendtrainer, Zweiter Jugendleiter, Unterstützer des Platzwarts oder Helfer bei Festen oder dem Umbau des Sportheims – Helmut Glenk ist einer, auf den sich der FC Weil seit 35 Jahren verlassen kann. Helmut Glenk aus Weil ist seit mehr als drei Jahrzehnten ehrenamtlich für den Verein im Einsatz. Dafür wurde er jetzt als Stiller Held von unserer Redaktion ausgezeichnet.

Blickt man mit dem 70-Jährigen zurück in seine Kindheit, dann wird schnell klar, dass Fußball in seinem Leben immer eine große Rolle gespielt hat. Viele Nachmittage hat der gebürtige Epfenhausener nach der Schule mit seinen Freunden auf dem Bolzplatz verbracht. Als dann beim FC Weil eine Schülermannschaft gegründet wurde, ging er dazu, spielte in ihr zwei Jahre und erreichte mit ihr sogar die Titel „Ammersee-Meister“ und „Zugspitz-Vizemeister“. An diese Zeit hat Glenk noch viele lustige Erinnerungen. Kaum einer besaß damals ein Auto, zu vielen Spielen fuhren die Schüler mit dem Fahrrad. War der Weg jedoch zu weit, wurde schon mal der Bus vom örtlichen Spengler ausgeliehen, das Werkzeug ausgeräumt und Stühle vom Gasthof Probst hineingestellt. Besonders in den Kurven hieß es da, das Gleichgewicht zu bewahren. „Heute wäre das unvorstellbar“, sagt Helmut Glenk schmunzelnd.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen