Politische Impulse und eine abgesagte Rede beim traditionellen Treffen in Weil

Plus Der ehemalige CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach schafft es doch nicht zum traditionellen Lichtmessempfang der CSU. Dafür gibt es mehr Redezeit für die CSU-Kollegen.

Von Alwin Reiter

Der CSU-Ortsverband Weil lud heuer wieder zum traditionellen Lichtmess-Empfang. Viele Besuchende kamen gezielt wegen Wolfgang Bosbach zum Lichtmess-Empfang ins Gasthaus Probst in Weil, der im Vorfeld als Gastredner angekündigt worden war. Bosbach ist ehemaliger Innenexperte der CDU. Richard Heigl vom CSU-Ortsverband Weil musste jedoch zu Beginn der Veranstaltung mitteilen, dass Bosbach aus terminlichen Gründen in Esslingen den Termin in Weil abgesagt habe. Bosbach war am selben Tag als Gastredner beim Neujahrsempfang der Esslinger CDU eingeladen.

Zum Beginn erklärte der CSU-Ortsvorsitzende Heigl den Anwesenden den Brauch. Für Knechte und Mägde auf Bauernhöfen hatte der Feiertag Lichtmess eine besondere Bedeutung: Am 2. Februar wurde nicht nur der Bedarf an Kerzen für das gesamte Bauernjahr geweiht, sondern auch ihr Lohn ausgezahlt und, falls gewünscht, der Dienst quittiert.

