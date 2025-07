Nachdem das Wetter jetzt den Start in die Gartensaison zuließ, hatte der Gartenbauverein Weil e.V. am 12. April 2025 zu einem Praxiskurs für den Obstbaumschnitt eingeladen. Als Referent war Herr Wilfried Haltermann vor Ort und erläuterte den 20 Wissbegierigen am Beispiel der Apfelbäume der Gemeinde in Weil, wie und vor allem wann man die Bäume richtig schneidet.

