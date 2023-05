Roller und Auto stoßen zusammen

Zwei Personen werden bei einem Unfall in Weil verletzt. Beim Abbiegen Rollerfahrer übersehen.

Zwei Verletzte gab es bei einem Unfall bei Schwabhausen. Um 9.50 Uhr ereignete sich am Sonntag ein Verkehrsunfall, an dem ein Roller und ein Pkw beteiligt waren. Ein 49-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis wollte von Eresing kommend nach links auf die St2054 in Richtung Schwabhausen abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah der Pkw-Lenker laut Polizeibericht den von links kommenden Roller, welcher mit zwei Personen besetzt war.

Der Rollerfahrer konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Pkw, wodurch er und seine Sozia stürzten. Beide wurden leicht verletzt und kamen zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (AZ)