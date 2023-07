Sonniges Wetter sorgt bei Landwirten für düstere Aussichten

Plus Zu trocken und warm ist es für die Landwirte im Kreis Landsberg, um freudig auf die zu Ernte zu blicken. Doch auch Anweisungen aus dem fernen Brüssel treibt sie um.

Wenn auch allerseits die Sorge wegen zu geringen Niederschlags groß ist, kam ein kräftiger Regenschauer pünktlich am Montagvormittag zur Erntepressefahrt in Weil. Die Landwirte freute es, denn nicht nur das zukünftige Klima bereitet ihnen Sorgen. Der zu erwartende Ertrag der diesjährigen Ernte löst ungute Gefühle aus.

Der Bayerische Bauernverband organisierte wieder seine traditionelle Erntepressefahrt. Diesmal war Kreisvorstandsmitglied Bernhard Bauer aus Weil der Gastgeber und präsentierte seinen Hof und die dazugehörigen Anbauflächen. Bäuerinnen und Bauern tauschten sich hierbei gemeinsam mit Vertretern und Vertreterinnen aus der Politik über die diesjährigen Ernteerwartungen sowie über die aktuellen Themen aus, die die Landwirtschaft derzeit bewegen.