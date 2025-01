Sternsingeraktion 2025

In sechs Gruppen zogen die Sternsinger der Pfarrei St. Mauritius Weil von Haus zu Haus und Wohnung zu Wohnung, um Spenden für die Durchsetzung von Kinderrechten in aller Welt zu sammeln. Kaplan Theodore Ozoamalu hatte sie beim Gottesdienst gesegnet und ausgesandt, damit diese den Segen der Kirche in die Häuser bringen. Als Stärkung für den anstehenden Dienst wurden sie vom Gasthaus Probst mit einem Frühstück versorgt, bevor sie sich auf den Weg machten.

