In der Nähe der Kläranlage Penzing-Weil fließt der Verlorene Bach vorbei. Kerzengerade wie eine Linie liegt er in der Landschaft, weil er im vergangenen Jahrhundert begradigt wurde. Statt einer Linie soll der Bach unter anderem an dieser Stelle wieder einen Schlenker nach rechts machen – so wie früher.

Vanessa Polednia Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weilheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserwirtschaftsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis