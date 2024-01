Vox Villae geben Konzert mit Saxophon und Gesang in Weil

Vox Villae begeistert mit einem stimmungsvollen Konzert in der Weiler Kirche St. Mauritius.

Anfang Januar präsentierte der Chor Vox Villae sein Publikum in der Weiler Kirche St. Mauritius ein Konzert in festlicher Atmosphäre. Nach dem Auftakt mit Regers „Am Neujahrstag“ folgten traditionelle Weihnachtslieder wie "Es blühen die Maien", das die Ankunft Jesu mit dem Frühling verknüpft, sowie "Schlaf mein Kindelein" von Max Reger und "Kindelein zart".

Neben diesen bekannten Weihnachtsklängen präsentierte Vox Villae auch internationale Stücke, darunter das schwedische "Jul, jul, stralande jul", das österreichische "Auf, auf ihr Hirten" und das italienische Wiegenlied "Bimbo, bimbo, fai la nanna".

Die musikalische Begleitung von Udo Appel am Saxophon und Cornelia Utz am Klavier verlieh dem Konzert zusätzlichen Charme. Mit sanften Saxophonklängen und harmonischer Klavierbegleitung untermalten sie die Gesangsbeiträge des Chors, mit "Share my yoke" von Joy Webb, einer Sonata von Henri Eccles und "Oblivion" von Astor Piazzolla.

Vox-Villae-Konzert kommt beim Publikum in Weil gut an

Höhepunkte des Abends waren die mystischen Klänge von "O Magnum Mysterium" von Morten Lauridsen und das ruhige Wiegenlied "Lullaby" von Daniel Elder. Mit dem bekannten "Angels Carol" von John Rutter setzte Vox Villae einen krönenden Abschluss: Engelsstimmen, die Licht, Frieden und Hoffnung in die Welt tragen.

Das Publikum honorierte die Leistung des Chors mit lang anhaltendem Applaus, der die Begeisterung und Wertschätzung deutlich zum Ausdruck brachte.

Der Chor Vox Villae lädt seine Mitglieder außerdem zu einer Versammlung ein. Am Donnerstag, 18. Januar, ab 19.30 Uhr, trifft man sich in Weil beim Gasthaus Probst. Bei der Mitgliederversammlung geht es unter anderem um den Kassenbericht, einen Jahresrückblick und eine Vorschau für das Programm im Jahr 2024. (AZ)