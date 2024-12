Wie unter anderem in den Bürgerversammlungen im Frühjahr angekündigt, steigen die Wasser- und Abwassergebühren in Weil stark an. Denn die Kosten, um die marode Wasserversorgung der Pöringer Gruppe und der Ortsnetze der Gemeinde zukunftsfähig zu machen, sind immens. Auch bei der Grundsteuer gibt es eine Änderung.

Vanessa Polednia

Weil

Grundsteuer