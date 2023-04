Weiler stehlen in Reisch den Maibaum

Weiler stehlen mit Unterstützung aus umliegenden Orten in Reisch erfolgreich den Maibaum. Inzwischen haben sich beide Seiten auf die Auslöse verständigt.

Am 1. Mai wollen die Reischer ab 10 Uhr ihren Maibaum aufstellen und anschließend feiern. Doch in der Nacht von Montag auf Dienstag kam ihnen ihr Baum abhanden. Die Weiler rückten mit insgesamt 35 Personen aus und konnten den Baum stehlen. Es ist nicht ihre erste erfolgreiche Aktion. Im vergangenen Jahr entwendeten sie bereits einen fast zwei Tonnen schweren Maibaum in München. Aus Reisch kam derweil bereits ein Angebot zur Auslöse, das die Weiler annahmen.

"Es war ein sehr netter Austausch und wir bekommen 100 Liter Bier und 40 Essen", verrät Georg Egen. Er war bei der Aktion dabei. In den vergangenen Tagen waren die Weiler nachts mehrere Tage unterwegs, um verschiedene Örtlichkeiten auszukundschaften und hofften auf ihre Chance. "Wenn ein Maibaum bewacht wird, dann wird es schwierig. Auch wenn der Baum in einer Halle oder an einem anderen Ort so weggesperrt ist, dass wir nur durch Zerstörung von Eigentum herankommen würden, lassen wir es. Es soll ja für alle um den Spaß gehen."

Landjugend Weil löst Bremsen bei Bulldog und klaut Maibaum aus der Halle

Die Reischer lagerten ihren Baum in einer Halle im Dorf und hatten einen Bulldog vor dem Zugangstor abgestellt. Eine machbare Aufgabe, fanden die Weiler und behielten recht. Sie rückten gegen 1.30 Uhr in der Nacht im Landsberger Ortsteil an. "Wir haben die Bremsen beim Bulldog gelöst und den Gang rausgemacht und dann den Bulldog zur Seite geschoben", sagt Egen. Die Beteiligten kamen vorrangig von der Landjugend Weil, wurden aber auch unterstützt von Geretshausern und Kauferingern sowie Scheuringern. Bereits im vergangenen Jahr war dies beim Baum-Klau so. Laut Georg Egen machten damals auch Unterstützer aus Petzenhausen, Winkl und Prittriching mit.

In Reisch hievten die Weiler den knapp 24 Meter langen Baum zunächst auf einen Anhänger und schoben diesen dann bis zum Ortsrand, um kein Aufsehen zu erregen, von dort ging es dann mit einem Lastwagen weiter.

Lesen Sie dazu auch