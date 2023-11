Wenn Frau Holle und Aschenbrödel in Weil zu Gast sind

Ein Märchenzauberland der besonderen Art gibt es jedes Jahr in der Gärtnerei Geier in Weil zu sehen. Dort trifft man auf die Bremer Stadtmusikanten und Fabelwesen.

Vor 50 Jahren wurde der Film "Drei Nüsse für Aschenbrödel" gedreht. Rund um das Schloss Moritzburg in den Kulissen der Babelsberger Filmstudios und an verschiedenen Orten in der Tschechoslowakei. Dieser Film hat seitdem mit seinem zauberhaften Charme alle Rekorde gebrochen und ist regelmäßig an Weihnachten im Fernsehen zu sehen. Ein wenig von dieser Atmosphäre hat Gabi Geier in ihre märchenhafte Adventsausstellung getragen, mit ihrem Themenzimmer zum Film, in dem die verschiedensten Eulen eine große Rolle spielen.

Michi und Giani Brömel mit den Söhnen Tristan (links) und Gianluca bei Fuchur, dem Drachen. Foto: Christian Rudnik

Die plüschigen Tiere haben es den großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung in der Gemeinde Weil im Landkreis Landsberg besonders angetan, und auch das Prinzessinnenkleid neben der Eule im Stall weckt Erinnerungen. Seit über 30 Jahren macht Gabi Geier ihre Ausstellungen, und jedes Jahr kommt etwas Neues dazu. Heuer eine große Frau Holle, ein Schlitten mit Rentieren, die Bremer Stadtmusikanten und viele tolle Details. Und das Aschenbrödel ist natürlich im Mittelpunkt. "Das darfst du doch nicht einfach mitnehmen, das ist Deko", sagt eine junge Frau zu ihrer Mutter.

Welche Torte darf es sein? Die Auswahl ist am Sonntag groß. Foto: Christian Rudnik

Doch sie schleppt den kleinen festlichen Christbaum quer durch den ganzen Markt zurück zum Ausgang. Und das ist ziemlich weit. "Hier ist alles Deko, und ich will den und keinen anderen", sagt sie. "Und die verkaufen doch nicht nur Weihnachtssterne." Und damit hat sie recht, wenn man die langen Schlangen an der Kasse sieht. Weihnachtssterne gibt es allerdings auch. In Rot, so weit das Auge reicht. Doch wenn man ehrlich ist, sie sind beim Besuch nicht das Wichtigste, so viele glitzernde Sterne, Weihnachtskugeln, Brunnen und Zuckerbäcker gibt es zu sehen. Man muss sich wirklich zwischendrin mal hinsetzen und überlegen, sonst ist der Einkaufswagen in Windeseile voll.

Die Eule spielt eine wichtige Rolle im Märchen "Drei Nüsse für Aschenbrödel". Foto: Christian Rudnik

Auch der faszinierende Fuchur aus "Der unendlichen Geschichte" ist wieder mit dabei. An ihm kommt keiner vorbei, auch wenn er so groß ist, dass man ihn fast übersieht, denn er thront über allem. Man kann unter ihm durchlaufen. Riesig, wunderschön und weiß. Und für ein Foto mit der ganzen Familie ist er als Objekt sehr beliebt. Viele Besucher sind an diesem Sonntag gekommen, "das hat mich umgehauen", sagt Gabi Geier, die ganze Straße vor der Gärtnerei ist voll mit Autos. "So viele waren es noch nie." Und deshalb kommen auch der Glühwein und Kuchenverkauf hervorragend an. Am vergangenen Wochenende sorgte der Weiler Fußballverein, dass die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher nicht hungrig blieben. Der Andrang war am Sonntag so groß, dass alles um 15 Uhr ausverkauft war.

Frau Holle ist auch in Weil in der Gärtnerei zu Gast. Foto: Christian Rudnik

Am kommenden Wochenende sorgt die Blaskapelle Geretshausen auch wieder für die Wiener und die restlichen Köstlichkeiten. So hat man dann wieder Kraft, alles andere anzuschauen. Die grünen kleinen Zwerge, Rudolf, das Rentier, und die goldene Prinzessin am Brunnen sowie die Weihnachtsbäckerei sind große Anziehungspunkte. Ein märchenhafter Ausflug.

Seit Mitte Oktober wird in Weil gebaut, dekoriert und ausgestellt. "Mein Mann hilft, und ich war schon als Kind ein Fan dieser Märchenwelten", sagt Gabi Geier. Man merkt dem ganzen Team in Weil die Begeisterung an. Die Ausstellung ist noch kommendes Wochenende (24., 25. und 26. November) von Freitag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr zu sehen. Danach zu den üblichen Öffnungszeiten der Gärtnerei.

Die Geschichte vom Aschenbrödel läuft an folgenden Tagen im Fernsehen:

3. Dezember 2023: 15 Uhr, in der ARD .

. 10. Dezember 2023: 12.30 Uhr, im HR .

. 10. Dezember 2023: 14 Uhr, im RBB .

. 10. Dezember 2023: 15.40 Uhr, im SWR .

. 16. Dezember 2023: 15 Uhr, im NDR .

. 17. Dezember 2023: 15. 50 Uhr, im MDR .