Weil

vor 47 Min.

Weshalb sich die Schulkinder in Weil auf den Montagmorgen freuen

Tanja Bellinger (links) ist Lehrerin und Ansprechpartnerin für den Schulversuch „Wirkstatt Nachhaltigkeit – InnoLab N“ an der Grund- und Mittelschule Weil.

Plus Wie sieht das Lernen der Zukunft aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Grund- und Mittelschule in Weil. Nach eineinhalb Jahren Testphase gibt es einen Zwischenstand.

Von Sarah Schöniger

Knapp eineinhalb Jahre nach dem Startschuss des Schulversuchs „Wirkstatt Nachhaltigkeit – InnoLab N“ stellte die Schulgemeinschaft der Schule Grund- und Mittelschule Weil kürzlich ihre Projekte, Ideen und Konzepte vor.

Worum geht’s beim Schulversuch? Rektor Christian Geus definiert es so: „Lernen neu erfinden, um es nachhaltiger zu gestalten.“ Das heißt: Weg vom „Bulimielernen“ und hin zu einer Wissensvermittlung, in der das Gelernte Bedeutung erhält und somit nachhaltig auf das Leben nach der Schule vorbereitet. Deshalb testen sie neue, interaktive Formen des Schulunterrichts. Aber nicht jede Idee erweist sich als Erleuchtung. Laut Tanja Bellinger, einer Lehrerin und Ansprechpartnerin für den Schulversuch, heißt der Schlüssel zum Erfolg: „Ausprobieren, anpassen, aussortieren.“ Das Wichtigste sei aber, dass vor allem die Heranwachsenden in alle Prozesse einbezogen würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen