Weil

vor 18 Min.

Wofür die Gemeinde Weil heuer Geld ausgibt

Plus Der Gemeinderat Weil segnet den Haushaltsplan ab, der etliche Investitionen in Baumaßnahmen beinhaltet. Bürgermeister Christian Bolz blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft und die Kämmerin mahnt Einsparungen an.

Von Walter Herzog

Um rund zwei Millionen Euro schmaler fällt der Haushalt der Gemeinde Weil (14,8 Millionen Euro) im Vergleich zum Vorjahr aus. Das liegt vor allem an den geplanten Investitionen, die mit gut sechs Millionen Euro gelistet sind. Im Vorjahr waren es 8,8 Millionen Euro. „Wir haben die Zahlen für den Haushaltsplan sehr konservativ berechnet“, sagte Bürgermeister Christian Bolz im Gemeinderat und verwies darauf, dass die Einnahmen in ihrer Höhe sehr vorsichtig und die Ausgaben eher großzügig kalkuliert worden seien. „Damit sind wir auch in der Vergangenheit gut gefahren.“ Die wichtigsten Projekte liegen im Bereich Kinderbetreuung, Wohnungswesen, Straßenbaumaßnahmen und Brandschutz.

