Fahrzeugführer fährt gegen Zaun und flüchtet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Grundstückszaun eines Wohnhauses an der Unteren Bergstraße im Weiler Ortsteil Petzenhausen an. Dabei wurde laut Polizei Landsberg der Zaun verbogen sowie die Pfosten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Der Zusammenstoß wurde von Anwohnern wahrgenommen.

Der Fahrzeugführer entfernte sich ohne Schadensregulierung von der Unfallörtlichkeit. Die Ermittlungen dauern an. Der flüchtige Fahrzeugführer hat sich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafbar gemacht. Die Polizei bittet unter Telefon 08191/9320 um Zeugenhinweise zu der Tat. (AZ)