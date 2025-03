Neuer Wohnraum in Schwabhausen: Mittlerweile konnten die Bewohner einziehen

Passend zum Bekenntnis zur Präsenz in der Fläche schafft die VR-Bank Landsberg-Ammersee eG seit vielen Jahren Wohnraum im gesamten Landkreis, heißt es in einer Pressemitteilung. So sind kürzlich im Ortsteil Schwabhausen der Gemeinde Weil die ersten zwölf Wohnungen sowie ein Einfamilienhaus auf dem Gelände des ehemaligen „Arzthauses“ an der Dorfstraße entstanden – direkt gegenüber der Schwabhauser Filiale der Bank.

Demnach wurde das Grundstück bereits vor einigen Jahren von der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG erworben; 2020 wurde das bestehende Gebäude aus den späten 1960er-Jahren abgerissen. „Durch im Boden befindliche Altlasten haben sich dabei sowohl der Abbruch als auch die anschließenden Bauarbeiten etwas verzögert“, teilt die VR-Bank mit.

Auf dem Dach der Wohnanlage in Schwabhausen befindet sich eine PV-Anlage

Auf insgesamt rund 2200 Quadratmetern stehen nun zwei große Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zwölf Wohnungen mit 40 bis 80 Quadratmetern sowie ein Einfamilienhaus mit Garage mit rund 175 Quadratmetern Wohnfläche. Die Gebäude sind allesamt voll unterkellert, mit der auf dem Dach installierten PV-Anlage wird einmal mehr durch die VR-Bank erneuerbare Energie erzeugt. Die Fahrzeuge finden in der zugehörigen Tiefgarage Platz. Das gesamte Areal ist barrierefrei und familienfreundlich – auch an einen Kinderspielplatz haben die Planer und Verantwortlichen der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG gedacht.

Dass dieser Wohnraum dringend vor Ort gebraucht wird, ist an den Mietern erkennbar: „Den überwiegenden Teil der Wohnungen konnten wir tatsächlich an junge Menschen aus Schwabhausen vermieten“, bemerkt Stefan Jörg, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Landsberg-Ammersee. Der für den Bereich Vermietung und Verpachtung in der Bank verantwortliche Vorstand Martin Egger fügt noch hinzu, dass nicht die gesamte Nachfrage bedient werden konnte. „Wir haben eine richtige Warteliste“, berichtet Egger.

Da trifft es sich gut, dass demnächst ein weiteres Projekt in Schwabhausen in Angriff genommen werden kann: Auf dem Gelände direkt neben der bestehenden Filiale haben bereits die Vorbereitungen für weitere Mehrfamilienhäuser begonnen. So werden zusätzliche Wohnungen geschaffen.

Dass die VR-Bank schon seit sehr langer Zeit darin Übung hat, Wohnraum vor Ort zu schaffen, lässt sich an den Zahlen ablesen: Nahezu 150 Objekte im gesamten Landkreis Landsberg umfasst das Immobilienportfolio in der Region; neben Wohnungen auch Gewerbeobjekte. Waren es bis vor rund zehn Jahren in erster Linie Immobilien, die durch Fusionen ins Eigentum der VR-Bank übergegangen waren, so intensivierten Vorstand und Aufsichtsrat die Investitionen in diesem Bereich. „Die Förderung der Mitglieder und der Menschen in der Region ist der Grundgedanke einer Genossenschaft“, so Jörg. Von reinen Bankgeschäften ist dabei nirgends die Rede. „Auch mit der Schaffung von Wohnraum fördern wir die Region“, ergänzt sein Kollege Martin Egger. (AZ)