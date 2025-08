Weilerin kocht bei ZDF-Küchenschlacht: So erlebt sie den TV-Dreh

Der Gedanke reizte Anja Welzmiller aus Weil schon länger: Bei der TV-Sendung Küchenschlacht im ZDF mitzumachen und gegen andere Hobbyköche anzutreten. Kürzlich bekam sie die Gelegenheit dazu. Was sie erlebt hat und was eine Knie-Operation damit zu tun hat, verrät sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Seit Jahren schaut die Weilerin die TV-Sendung. Aufmerksam wurde sie während einer Zwangspause auf das Format. Sie musste sich nach einer Knie-Operation ausruhen und entdeckte dabei das TV-Format und blieb der Sendung, die die Mitarbeiterin eines Geldinstituts aus Zeitgründen meist in der Mediathek des ZDF schaut, treu. „Ich wollte es dann einfach mal wissen und habe mich im vergangenen November beworben. Nach einigen Monaten bekam sie eine Zusage und fuhr mit ihrem Mann zu den Dreharbeiten in Hamburg. Vorab gab es Gespräche mit Moderatorin Cornelia Poletto und ihr wurden alle benötigten Zutaten zur Verfügung gestellt. „Die Betreuung war super.“

Innerhalb von 35 Minuten muss das Gericht fertig und angerichtet sein

Gewöhnungsbedürftig war für die Weilerin vor allem, dass sie auf Zeit kochen musste. Die Kandidaten bei der Küchenschlacht haben 35 Minuten Zeit, dann muss das Essen fertig und auf einem Teller möglichst ansprechend angerichtet werden. Zudem kommt die Moderatorin immer wieder zum Gespräch vorbei. „Der Zeitdruck und die ungewohnte Küche haben die Nervosität gesteigert“, sagt Welzmiller, die bei einer Bank im Bereich Wertpapiere arbeitet. Vorab hatte sie daheim die Gerichte einige Male gekocht auch mit Blick auf die Uhr. Ihr Mann und einer ihrer Söhne bildeten die heimische Jury.

Der 57-Jährigen ist besonders wichtig, dass das Essen frisch ist. Die Kräuter aus ihrem eigenen Garten dürfen da natürlich nicht fehlen. „Ich befasse mich viel mit dem Thema Ernährung und probiere auch viel aus“, sagt sie. Schon ihre Oma und ihre Mutter hätten gekocht und dabei habe sie sich etwas abschauen können.

Das Leibgericht von Anja Welzmiller ist Zander-Lachs-Pflanzerl mit Kartoffelpüree und Gurken-Minz-Salat. Leibgericht von Anja Welzmiller: Zander-Lachs-Pflanzerl mit Kartoffelpüree und Gurken-Minz-Salat Foto: Gunnar Nicolaus, ZDF

Ins Rennen ging sie am ersten Tag mit einem Zander-Lachs-Pflanzerl mit Kartoffelpüree und Gurken-Minz-Salat, ihr Leibgericht. Der Salat hatte zwar etwas zu viel Salz abbekommen. Koch und Juror Ralf Zacherl scherzte: „Da muss jemand gerade in einer sehr glücklichen Beziehung sein“, war aber von den weiteren Bestandteilen des Gerichts überzeugt. Welzmiller kam eine Runde weiter. Am nächsten Tag servierte sie eine Vorspeise: gebeizten Kabeljau mit zweierlei Tapenade und Kartoffelstroh. Kotaska musste sich entscheiden, wer ausscheidet, und es traf Welzmiller. Er hätte sich mehr Säure gewünscht und einen Kabeljau in 35 Minuten zu beizen sei auch schwierig, begründete er seine Entscheidung.

Welzmiller ist dennoch zufrieden: „Ich wollte einmal dabei sein. Alle die dort antreten, können kochen und ich bin eine Runde weitergekommen.“ Zu sehen sind die bereits ausgestrahlten Folgen in der Mediathek des ZDF.