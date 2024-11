38-Jähriger versetzt einem anderen Mann unvermittelt einen Kopfstoß

In Weilheim ist es am Samstag zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 50-Jähriger und ein 44-Jähriger hielten sich laut Polizei am Abend vor einem Lokal auf. Dann trat ein 38-jähriger Weilheimer an die beiden Männer heran und versetzte dem 50-Jährigen unvermittelt einen Kopfstoß ins Gesicht. Nach der Tat entfernte sich der Täter sofort, der Geschädigte blieb mit dem Verdacht auf einen Nasenbeinbruch zurück.

Der Beschuldigte konnte durch unbeteiligte anwesende Gäste identifiziert werden, so die Polizei. Der Verletzte begab sich selbstständig zur Behandlung in ein Krankenhaus. (AZ)