80-Jährige wird Opfer von Trickbetrug in Weilheim

Ein Trickbetrug trug sich am Freitag gegen 8.45 Uhr in Weilheim zu. Eine 80-Jährige wurde von einem unbekannten Mann angesprochen, der sie um 50 Cent für einen Parkautomaten bat. Laut Polizei öffnete die Seniorin in ihrer Hilfsbereitschaft ihren Geldbeutel und zeigte ihr Münzfach vor. Der Täter griff daraufhin kurz in das Münzfach, stellte jedoch fest, dass sich dort kein 50-Cent-Stück befand und ging wieder davon. Später bemerkte die Frau, dass ein Hundert-Euro-Schein aus ihrem Geldbeutel fehlte. Sie geht laut Polizei davon aus, dass der Täter diesen unbemerkt entwendet hat. Sie beschreibt den Täter als etwa 55 bis 60 Jahre alt, 1,65 Meter groß, dunkelhaarig und mit einem schwarzen Mantel bekleidet. Die Polizei Weilheim bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität der beschriebenen Person geben können, sich unter 0881 6400 zu melden. (diba)

Weilheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Trickbetrug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis