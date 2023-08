Alkoholisierter Rollerfahrer kippt an einer Ampel in Weilheim um

Am Sonntagnachmittag muss ein 80-jähriger Rollerfahrer an einer Ampel anhalten. Er hat über ein Promille und fällt samt Roller um.

Ein alkoholisierter Mann ist auf einer Weilheimer Straße mit seinem Roller hingefallen. Laut Polizei musste der 80-Jähriger am Sonntagnachmittag verkehrsbedingt an der roten Ampel im Unteren Graben in Weilheim anhalten. Aufgrund seiner Alkoholisierung von über 1,1 Promille kippte der Peißenberger mit seinem Roller um. Um Verletzungen auszuschließen wurde der Mann ins Krankenhaus in Weilheim verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. (AZ)