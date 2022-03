Weilheim

vor 20 Min.

Asylbewerber randaliert im Weilheimer Landratsamt

Die Polizei musste in Weilheim einen Asylbewerber in die Arrestzelle sperren.

Ein Mann aus Nigeria wird im Landratsamt in Weilheim aggressiv. Am Ende landet er in der Arrestzelle.

Ein Asylbewerber aus Nigeria hat am Dienstagvormittag für Unruhe im Landratsamt Weilheim-Schongau gesorgt. Er wird handgreiflich und muss in Arrest. Anstatt um 14 Uhr erschien der 26-Jährige bereits gegen 10 Uhr im Amtsgebäude, teilt die Polizei mit. Dort verlangte er in aggressiver Art und Weise, dass sein Anliegen jetzt sofort zu bearbeiten sei und ließ sich auch von den Security-Mitarbeitern des Hauses nicht beruhigen. Der mehrmaligen Aufforderung das Amtsgebäude zu verlassen, kam der Mann nicht nach. Die Polizei findet eine geringe Menge Marihuana Im Gegenteil, der 26-Jährige wurde nun seinerseits handgreiflich gegenüber dem Security-Personal. Jedoch konnte er schnell unter Kontrolle gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Allerdings war der Nigerianer weiterhin nicht zu beruhigen und wollte dem Platzverweis der Polizisten ebenfalls nicht nachkommen. Deswegen wurde er mit auf die Wache der Polizei in Weilheim genommen und musste dort zunächst in die Arrestzelle. Zu allem Überfluss wurde in seinen Sachen noch eine geringe Menge an Marihuana gefunden. (lt) Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Polizei warnt vor Betrug über Messengerdienste und Telefon

