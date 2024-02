Bei einem Verkehrsunfall in Weilheim entsteht hoher Sachschaden

In Weilheim kommt es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von knapp 30.000 Euro.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 11.40 Uhr in Weilheim gekommen. Ein 39-jähriger Mann fuhr zum Unfallzeitpunkt laut Polizei mit seinem Pkw auf der Kaltenmoserstraße und bog nach rechts in die Olympiastraße ab. Hierbei kam er beim Abbiegevorgang so weit nach links, dass er frontal in das Auto einer 84-Jährigen prallte, das auf der Linksabbiegerspur stand und in die Kaltenmoserstraße abbiegen wollte.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der Rentnerin auf einen seitlich rechts hinter ihr stehenden Pkw eines 66-Jährigen geschoben. Trotz der enormen Schäden an den Fahrzeugen wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 30.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 39-jährigen Verursacher Alkoholgeruch festgestellt, was ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest mit einem Wert von mehr als 0,8 Promille bestätigte. Zur genauen Feststellung der Blutalkoholkonzentration wurde bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet. Die drei unfallbeschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit. (AZ)

