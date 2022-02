Jackendieb narrt Polizei und Kaufhaus-Beschäftigte in Weilheim

Ein Mann hat es in einem Kaufhaus in Weilheim auf Jacken abgesehen. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau hat das Personal eines Kaufhauses in Weilheim und die Polizei beschäftigt. Er wollte offenbar eine Jacke stehlen. Jetzt wird er gesucht.

Der betrunkene Mann fiel den Beschäftigten erstmals am frühen Dienstagabend auf, als er in einer Umkleidekabine des Öfteren einschlief. Polizisten schickten ihn Richtung Bahnhof, weil der Mann nach Hause wollte. Erst zum Ladenschluss fanden Beschäftigte in der Nähe der Umkleide eine zu verkaufende Jacke auf, an der mit Gewalt die angebrachte Diebstahlsicherung abgerissen worden war.

Mit der Jacke in der Umkleide verschwunden

Am Mittwochmittag wurde die Polizei erneut in das Geschäft gerufen. Der Mann hatte eine Jacke genommen und war in eine Umkleide verschwunden. Beim Verlassen der Umkleide trug der Mann nun die „neue Jacke“. Seine alte Jacke hatte er zurückgelassen. Als er vom Personal angesprochen wurde, wechselte er die Jacken wieder und verließ eilig die Verkaufsräume. Das Personal stellte an der Jacke ebenfalls eine abgerissene Diebstahlsicherung fest. Trotz intensiver Fahndung im Innenstadtbereich konnte der Mann von der Polizei nicht angetroffen werden. (lt)

