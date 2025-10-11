Icon Menü
Seniorin nach Küchenbrand schwer verletzt

Weilheim

Seniorin nach Küchenbrand schwer verletzt

Feuerwehr und Ersthelfer verhindern größeren Schaden in der Bahnhofstraße in Weilheim. Eine Bewohnerin wird per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
    Eine Weilheimerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.
    Eine Weilheimerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa (Symbolbild)

    Die Polizei Weilheim berichtet von einem Brand: Freitagmittag wurde durch Anwohner mitgeteilt, dass eine massive Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Weilheim vorliege. Die Feuerwehr Weilheim war mit Kräften vor Ort, konnte letztlich angebranntes Essen auf dem Herd feststellen. Es entstand nahezu kein Sachschaden.

    Ersthelfer in Weilheim konnten Schlimmeres verhindern

    Jedoch war die Wohnungseigentümerin vermutlich zuvor auf Grund eines internistischen Grundes zusammengebrochen und lange in dem Rauch gelegen. Die 80-jährige Frau musste schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

    Auf Grund des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Bahnhofes. Umliegende Gebäude mussten teilweise kurzzeitig evakuiert werden.

    „Durch das lobenswerte und engagierte Verhalten der beiden Ersthelfer konnte glücklicherweise weitere Schaden verhindert werden“, teilt die PI Weilheim mit. (AZ)

