Seniorin nach Küchenbrand schwer verletzt

Die Polizei Weilheim berichtet von einem Brand: Freitagmittag wurde durch Anwohner mitgeteilt, dass eine massive Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Weilheim vorliege. Die Feuerwehr Weilheim war mit Kräften vor Ort, konnte letztlich angebranntes Essen auf dem Herd feststellen. Es entstand nahezu kein Sachschaden.

Ersthelfer in Weilheim konnten Schlimmeres verhindern

Jedoch war die Wohnungseigentümerin vermutlich zuvor auf Grund eines internistischen Grundes zusammengebrochen und lange in dem Rauch gelegen. Die 80-jährige Frau musste schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Auf Grund des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Bahnhofes. Umliegende Gebäude mussten teilweise kurzzeitig evakuiert werden.

„Durch das lobenswerte und engagierte Verhalten der beiden Ersthelfer konnte glücklicherweise weitere Schaden verhindert werden“, teilt die PI Weilheim mit. (AZ)