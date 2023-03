Unbekannte schmieren Pudding an Parteibüro in Weilheim

Unbekannte schmieren Pudding auf eine Klingel und einen Briefkasten in Weilheim. In dem Haus hat eine Partei ihr Büro.

Wollten Unbekannte den Eingangsbereich des Parteibüros der Grünen in Weilheim verunstalten? Wie die Polizei meldet, wurde vermutlich Schokopudding über die Klingel und den Briefkasten des Anwesens geschmiert.

Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen. Der unbekannte Täter schmierte dabei eine braune Substanz (vermutlich Schokoladenpudding) über Klingel und Briefkasten des Anwesens in der Buxbaumgasse. In dem Gebäude befindet sich unter anderem das Büro des Kreisverbands der Partei „Die Grünen“.

Lässt sich die braune Substanz wieder rückstandslos entfernen?

Derzeit ist laut Polizei nicht abschließend geklärt, ob ein Sachschaden bleibt oder ob sich die Substanz rückstandslos entfernen lässt. Jedenfalls werden Zeugen zu dem Vorfall gebeten, sich unter Telefon 0881/640-0 mit der Polizei in Weilheim in Verbindung zu setzen. (AZ)

