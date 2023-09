Vermisste 15-Jährige aus Weilheim wohlbehalten gefunden

Seit Donnerstag galt eine 15-jährige Ukrainerin aus Weilheim als vermisst. Jetzt wurde sie in Baden-Württemberg wohlbehalten gefunden.

Seit Donnerstagvormittag, 7. September, wurde eine 15-jährige Ukrainerin aus Weilheim vermisst. Sie wurde zuletzt in der dezentralen Unterkunft für Asylsuchende in Weilheim gesehen. Vermutlich war sie auf dem Weg oder bei einem Bekannten von ihr, der sich in Deutschland aufhalten soll. Der genaue Aufenthaltsort war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht bekannt.

Polizei bedankt sich für die vielen sachdienlichen Hinweise

Am Freitag, 15. September, teilt die Polizei mit, dass das Mädchen in Baden-Württemberg wohlbehalten gefunden wurde. In ihrem Pressebericht bedankt sich die Polizei für die zahlreichen, sachdienlichen Hinweise aus der Bevölkerung. (AZ)