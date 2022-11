Weilheim

12:01 Uhr

Vier Tote: Ein Dreifachmord erschüttert Weilheim

Kerzen und Blumen erinnerten am Samstag an einem der Tatorte der Gewalttaten in Weilheim an die getöteten Personen.

Plus In Weilheim werden an drei Orten insgesamt vier Tote gefunden. Es handelt sich um zwei Schwestern und deren Ehemänner. Wie das Geschehen rund um die Tatorte erlebt wird.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Der gewaltsame Tod von vier Menschen hat Weilheim am Wochenende erschüttert. Im Laufe des späten Nachmittags und frühen Abends wurden am Freitag im Stadtgebiet an drei Orten vier Tote entdeckt, es handelt sich um zwei 57-jährige Schwestern und deren Ehemänner im Alter von 59 und 60 Jahren. Einer der Ehemänner tötete offenbar die anderen Personen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen