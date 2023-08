Vier Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall in Weilheim

Eine Frau wendet auf einem Parkplatz am Ortseingang Weilheim. Dabei übersieht sie ein anderes Auto. Vier Personen werden verletzt und der Sachschaden erheblich.

Am Freitag gegen 18 Uhr fuhr eine 29-jährige Werdenfelserin auf der Staatsstraße von Peißenberg in Richtung Weilheim. Sie hielt laut Polizei Weilheim auf dem Parkplatz direkt vor dem Ortsschild Weilheim an und wollte von dort aus wieder in Richtung Peißenberg einfahren. Dabei übersah sie das Auto einer 24-jährigen Peitingerin, welches aus Richtung Peißenberg kommend nach Weilheim einfahren wollte. Bei der anschließenden Kollision wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt. Gleiches gilt für die beiden Beifahrer (33 bzw. 3 Jahre) der Verursacherin. Es entstand ein Sachschaden von 18.000 Euro. (AZ)