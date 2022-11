Weilheim

13:34 Uhr

Weilheimer Familiendrama: Warum die Polizei wenig preisgibt

In diesem Anwesen im Süden von Weilheim spielte sich ein Teil des Familiendramas am Freitag ab. Dort wurden zwei 57-jährige Schwestern getötet.

Plus Bald liegen die Ergebnisse der Obduktion der Leichen der vier Toten in Weilheim vor. Die Ermittler halten sich aber weiter mit Details über das Verbrechen zurück.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Auch drei Tage nach dem Familiendrama in Weilheim, bei dem vier Menschen ums Leben kamen, sind viele Fragen offen. Und es wird darauf wohl auch keine abschließenden Antworten geben. Alexander Huber, der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim, erklärte am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion erneut, dass man mit weiteren Informationen mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der Hinterbliebenen nicht allzu viel zu den Umständen des Verbrechens informiert habe. "Das wird auch so bleiben." Am Montag wurden die Leichen obduziert. Informationen darüber würden dann folgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen