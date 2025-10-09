Beim Thema Bauen wird der Ton in Ellighofen schärfer

Bei der Bürgerversammlung in Ellighofen ging es vor allem ums Bauen. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl stellte einige der großen Bauprojekte der Stadt vor, wie das Jugendzentrum und die Luibach-Häuser in Erpfting. Zwölf Wohnungen werden zudem derzeit in der Katharinenstraße gebaut, 162 Wohneinheiten sind in der Staufenstraße geplant, weitere im ehemaligen Jesuitenkolleg. Überall entsteht Wohnraum, nur nicht in Ellighofen – so mag es den Bürgerinnen und Bürgern im voll besetzten „Brunnenwirt“ vorgekommen sein. Denn es entstand der Eindruck, dass sie mit ihrer Geduld langsam am Ende sind und vehement eine Beschleunigung bei der Entwicklung eines Neubaugebiets fordern.

Die Schaffung eines Neubaugebiets am nordöstlichen Ortsrand ist ein Dauerbrenner bei den Bürgerversammlungen in Ellighofen. Die Stadt hat bereits Flächen erworben. Die Oberbürgermeisterin zeigte den vorläufigen Bebauungsplan, der viele verschiedene Wohnformen vorsieht wie Reihen-, Doppel- und Einfamilienhäuser, aber auch modernen Geschosswohnungsbau sowie unterschiedliche Wohnungsgrößen. Zuvor habe der Stadtrat einige exemplarische Bauprojekte besichtigt, so in Iffeldorf und Münsing. „Wir wollen damit Vielfalt abbilden“, so Doris Baumgartl.

Ein Formular für eine Bedarfsabfrage wird in Ellighofen ausgelegt

Um ein Baugebiet für Einheimische zu schaffen, müssen europarechtliche Rahmenvorgaben eingehalten werden. Dazu ist im ersten Schritt eine Bedarfsabfrage notwendig. Das entsprechende Formular wurde bei der Bürgerversammlung ausgelegt. Darin wird detailliert abgefragt, ob Interesse an einem Grundstück oder einer Wohnung in Ellighofen in den nächsten fünf Jahren besteht. Zudem sind genaue Angaben zum Bauvorhaben oder, wenn gewünscht, einer Mietwohnung zu machen.

Während Doris Baumgartl und Stadtbaumeisterin Annegret Michler der Meinung waren, dass moderner Geschosswohnungsbau auch zum Ortsbild von Ellighofen passen würde, sprach eine Bürgerin von „Barackencharakter“ und lehnte diese Wohnform für Senioren ab. Ein konkreter Zeitplan wurde nicht genannt. Jedoch betonte Baumgartl, dass die Stadt nicht verzögere, jedoch Baugebiete priorisieren, Abläufe, die gesetzlich vorgeschrieben seien, einhalten müsse und dass die Stadt keinen Einfluss darauf habe, wie lange Antworten von der Landesregierung dauerten. Das Baugebiet in der Staufenstraße läge in der Priorisierung vor dem in Ellighofen.

Seit 2016 wird über ein neues Baugebiet in Ellighofen diskutiert

Dass nun erneut nicht klar wurde, wann in Ellighofen die Bagger rollen können, verschärfte den Ton. So machte eine Bürgerin deutlich, dass Ellighofen der letzte südliche Stadtteil sei, was sie nicht nur auf die Lage, sondern auf die Priorisierung bezog. „Wenn Sie nicht einmal fünf oder zehn Jahre sagen können, haben Sie das nicht im Griff“, meinte ein Bürger in Bezug auf die Dauer des Bauleitverfahrens. Bereits seit 2016 würde diskutiert, viele junge Erwachsene seien bereits weggezogen, da sie in Ellighofen nicht bauen können, dadurch gingen auch Strukturen, beispielsweise in den Vereinen und bei der Feuerwehr kaputt. Viele Fragen gab es auch zur Straßenführung bei der Erschließung des Baugebiets. Laut Michler soll ein Verkehrsgutachter Varianten prüfen, die Anwohner hätten die Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben. Sie zeigte auch anhand eines Freiflächen-PV-Standort-Konzeptes auf, wo diese gebaut werden könnten.

Investiert wurde in Ellighofen in den Brunnenwirt, zudem soll demnächst das Leichenhaus gestrichen und ein Nadelbaum auf dem Friedhof zurückgeschnitten werden. Einige Stimmen forderten jedoch, diesen gänzlich zu entnehmen. Auf den schlechten baulichen Zustand der Feldkapelle St. Rasso hatte Ludwig Holzapfel vom Gut Geratshof hingewiesen. Eigentümerin ist die Stadt, die derzeit auf einen Kostenvoranschlag für die Reparaturen wartet. Auch zwei Bürgeranträge wurden besprochen. So muss am Mittelstetter Feld wohl der Kanal untersucht werden, denn dort staut sich häufig das Wasser an einem Gulli.

Das Dorffest in Ellighofen fand heuer in abgespeckter Form statt

Ortssprecher Stephan Niedermayer ließ in einem Rückblick das Jahr Revue passieren. Höhepunkt war das Dorffest, das zuerst abgesagt, dann aber trotz schlechter Witterung in abgespeckter Form stattfand und großen Zuspruch erhielt. Ziel sei es, die Hartmahd-Runde 2026 wieder als Fuß- und Radweg nutzen zu können.

Die neue Revierleiterin Mira Gläßer (28), die seit September für die Wälder westlich des Lech zuständig ist, nahm die Gelegenheit wahr, sich bei der Bürgerversammlung vorzustellen. Sie tritt die Nachfolge des verstorbenen Joachim Schwarzer an. Neben den rund 800 Hektar großen Waldgebieten ist die gebürtige Waalerin auch für fünf Jagdreviere sowie für Ausgleichsflächenkonzepte zuständig. Gläßer ist im Landsberger Forstamt keine Unbekannte: Ihren beruflichen Werdegang startete die Forstingenieurin dort mit einem Freiwilligen Ökologischen Jahr.