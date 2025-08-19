Wie es mit der Sanierung des Landsberger Inselbads jetzt weitergeht

Am vergangenen Sonntag war der letzte Tag der diesjährigen Badesaison im Landsberger Inselbad. Ebenso wie der spätere Saisonbeginn am 18. Mai (anstelle des üblichen Starts zum 1. Mai) ist das vorgezogene Ende auf die umfangreichen Baumaßnahmen im Rahmen der Sanierungsphase zurückzuführen. Die Stadtwerke Landsberg informieren über die weiteren Schritte.

Nach Angaben des Kommunalunternehmens zog es – trotz der verkürzten Saison – zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins Inselbad. Auch wenn das Wetter nicht durchgängig sommerlich war, haben viele Gäste – darunter besonders treue Stammgäste – die heißen Tage intensiv genutzt, um das Freibad in vollen Zügen zu genießen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wegen der laufenden Sanierungsarbeiten kann das beliebte Hundeschwimmen auch in diesem Jahr nicht stattfinden.

Zentrale Wasseranlagen des Landsberger Inselbads werden grundlegend erneuert

Im Hintergrund wurden bereits in den vergangenen Monaten vorbereitende Maßnahmen für die nächste Bauetappe erfolgreich abgeschlossen. So werden etwa die neuen Becken aktuell extern gefertigt und zentrale technische Komponenten wie die Filteranlagen teilweise bereits in den neu errichteten Technikkeller integriert, der über die Wintermonate 2024/2025 gebaut wurde. Damit ist der Grundstein für die Fortsetzung der Sanierung gelegt.

Icon vergrößern Christian Wappler pumpt das Wellenbecken leer. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christian Wappler pumpt das Wellenbecken leer. Foto: Thorsten Jordan

Bereits am Montag startete mit der sogenannten Bauphase 2a der nächste große Abschnitt der umfassenden Modernisierung. Dieser Bauabschnitt ist bis zum 1. Juni 2026 geplant – abhängig vom weiteren Bauverlauf und der Wetterlage. Im Rahmen dieser Etappe werden die zentralen Wasseranlagen des Bades grundlegend erneuert. Dazu gehört der komplette Rückbau der alten Badewassertechnik im bestehenden Kellergeschoss, ebenso wie bauliche Veränderungen im technischen Bereich.

Das Bad soll ein beliebter Anziehungspunkt bleiben

Auch das 50-Meter-Sportbecken und das Wellenbecken werden saniert, während gleichzeitig ein neues Nichtschwimmerbecken entsteht. Sämtliche Zu- und Ablaufleitungen, einschließlich der Anschlüsse zu Sprung- und Kinderbecken, werden erneuert und die gesamte Badewasser- sowie Elektrotechnik auf den neuesten Stand gebracht. Abschließend folgt die Neugestaltung der betroffenen Außenanlagen.

Icon vergrößern Der neue Technikbereich im Landsberger Inselbad. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der neue Technikbereich im Landsberger Inselbad. Foto: Thorsten Jordan

Mit diesen Maßnahmen investieren die Stadtwerke Landsberg laut der Pressemitteilung „gezielt in eine moderne und nachhaltige Infrastruktur“. Ziel ist es demzufolge, langfristig die gewohnt gute Wasserqualität, einen ressourcenschonenden Betrieb und ein attraktives Badeerlebnis für alle Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Die umfassende Modernisierung des Inselbads soll sicherstellen, dass die Anlage auch in den kommenden Jahrzehnten ein beliebter Anziehungspunkt für Freizeit, Sport und Erholung bleibt. (AZ)