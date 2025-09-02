Icon Menü
Welche Baugebiete in Landsberg in den nächsten Jahren geplant sind

Landsberg

Manchmal wie eine unendliche Geschichte: Landsberg und seine Baugebiete

Was ist geplant und wo stockt es? Unsere Redaktion gibt einen Überblick über Bauprojekte in der Stadt.
Von Thomas Wunder
    • |
    • |
    • |
    Eine leere Wiese. Das Areal an der Staufenstraße im Landsberger Südwesten steht stellvertretend für viele Bauprojekte, deren Verwirklichung Jahre in Anspruch nimmt.
    Eine leere Wiese. Das Areal an der Staufenstraße im Landsberger Südwesten steht stellvertretend für viele Bauprojekte, deren Verwirklichung Jahre in Anspruch nimmt.

    Bei einem aktuell für Landsberg prognostizierten jährlichen Wachstum von rund 0,5 Prozent könnten im Jahr 2042 rund 32.000 Menschen in der Stadt und ihren Stadtteilen leben. In welchem Umfang bis dahin potenzielles Bauland ausgewiesen werden müsste, damit hat sich der Stadtrat in einer Sitzung Ende Juli beschäftigt. Dabei ging es unter anderem um Anpassungen von Flächen mit Potenzial im Flächennutzungsplan. Doch wo kann und soll in den kommenden Jahren überhaupt gebaut werden? Unsere Redaktion gibt einen Überblick.

