Im Gasthaus „Seerose“ in Welden fand die Südlesung des Landsberger Autorenkreises statt. Moderatorin Marianne Porsche-Rohrer leitete mit „Ein frohes Lachen kann vieles schöner machen“ das Thema des Abends ein. Das Los bestimmte zum ersten Vortragenden einen Fuchstaler. In Roland Greißls kurzweiliger Erzählung drehte sich alles um die Frage, ob auch bei Klassentreffen der Datenschutz relevant sei. Barbara Koopmann las in ihrer Geschichte vom erfolgreichen Einsatz der Klinik-Clowns als Gesundmacher, wonach Dieter Vogel mit einer Pannenserie im Urlaub bewies, dass sich hinterher sehr gut darüber lachen lässt. Klaus Wuchners Text breitete Möglichkeiten von Lottozahlen als Glücksbringer aus, doch für wen? Die Gedichte von Carmen Kraus reichten vom Lächeln am Naturkleinod Weldener Weiher bis zur Freude als „Tochter des Augenblicks“, die nicht lange festzuhalten ist.

Der Blick von der Terrasse auf den Weiher sorgte schon für ein Lächeln. Foto: Greißl

Lore Kienzl stellte fest, dass Kunst nicht jeden erfreut, ja „manchmal richtig schwer zu verstehen“ ist. Martje Herzog teilte die kuriose Episode einer Wiederbegegnung mit einer Diva mit den Zuhörern und Heiko D. Felbrici griff auf den Urmenschen auf der Alb zurück, dem man sich hilflos verbunden fühlte bei nächtlichem Zahnweh. Franz Oberhofer und Boris Schneider übertrafen sich gegenseitig mit Geschichten voller Geheimnisse, die auf magische Weise im Zusammenhang standen. Gerda Kees, sonst die musikalische Perle des Abends, bereicherte diese Lesung mit Versen, in denen das Menschenherz eine gesegnete Stunde erlebt.

Für Thomas Glatz galt es, Denkdinge zu ordnen, zu spielen, umzustellen und zu verrücken, wobei auch Gedanken an Strumpfmessschablonen aus den 50ern, die Seidenraupenzucht, die Jagd und vor allem Schraghubers Nase und Lächeln eine Rolle spielten – hatte der doch früh alle seine Gedichte verbrannt und sich fürs Komponieren entschieden.

Lachen, schmunzeln, nachdenken – alles war möglich an diesem Abend, und der See im Abendlicht zauberte noch zusätzlich ein entspanntes Lächeln auf die Gesichter.

