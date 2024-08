Literarische Waldeslust in Welden

Ein heißer Sommertag neigte sich seinem Ende entgegen, als sich Autoren und Gäste des Landsberger Autorenkreises an einem warmen Sommerabend im malerisch gelegenen Gasthaus Seerose in Welden einfanden. Moderatorin Marianne Porsche-Rohrer aus Schongau hatte die lokalen Mitglieder der literarischen Zunft zur traditionellen „Südlesung“ ins Fuchstal geladen.

Den Wald hatte sie als Thema gewählt und startete gleich selbst mit Reimen aus ihrem „Doktor Wald“-Gedichtband über einen Buchenwald und dessen unterschiedliche Reize im Wechsel der Jahreszeiten. Gerda Kees, die den Abend wundervoll passend auf ihrem Akkordeon begleitete, begann mit „Tief im Böhmerwald“. Zugleich forderte sie die Anwesenden zum Mitsingen auf, was diese im Verlauf des Abends auch immer wieder fleißig taten. Über die Freiheit der Gedanken bis zum „Jäger aus Kurpfalz“ gaben das zum Thema passende Liedgut gepaart mit der wundervoll humorvollen Art der Musikerin dem Abend eine ganz besondere Note. Die vorgetragenen Texte waren so vielfältig und unterschiedlich, wie Wälder sein können: Von sehr ernstem, wie den in den 80er Jahren im nahen Fuchstaler Wald stationierten Atomsprengköpfen, über romantische Schilderungen und Gedichte zum Wald bis hin zu philosophischen Texten, in denen sich ein Baum Gedanken über im Nebel Verstecken spielende Kinder machte, war alles vertreten. Ein ausführlicher Bericht findet sich auf der Homepage www.landsberger-autorenkreis.de.

Damit gehen die Autoren aus dem Landsberger Raum in die Sommerpause und sammeln neue Ideen für die Lesungen in der Langen Kunstnacht am 21. September im Landsberger Stammlokal Café FilmBühne. Interessierte Zuhörer sind dazu herzlich eingeladen.