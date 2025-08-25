Icon Menü
Wenn endlich mal viele Leute in der Stadt sind und trotzdem viele unzufrieden sind

Kommentar

Wunsch und Wirklichkeit in der italienischen Nacht

Viele Leute in der Stadt, das ist der Wunsch der Gastronomen und Händler. Was aber tun, wenn es zu viele werden?
Alexandra Lutzenberger
Von Alexandra Lutzenberger
    • |
    • |
    • |
    Musik in der italienischen Nacht. Ein Muss.
    Musik in der italienischen Nacht. Ein Muss. Foto: Thorsten Jordan

    Man glaubt es eigentlich kaum: Einzelhändler und Gastronomen werben ständig um mehr Besucher und Kunden, und sind sie einmal in der Stadt, dann sind es plötzlich zu viele. Wunsch und Wirklichkeit passen oft nicht zusammen, oder besser wie im vorliegenden Fall: Man kann mit einer Werbung für die Nacht falsche Erwartungen bei den Besuchern wecken und das ist wohl dieses Mal passiert. Die Gäste kamen so zahlreich wie wohl zu keiner anderen Veranstaltung in Landsberg.

