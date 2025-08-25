Wunsch und Wirklichkeit in der italienischen Nacht

Man glaubt es eigentlich kaum: Einzelhändler und Gastronomen werben ständig um mehr Besucher und Kunden, und sind sie einmal in der Stadt, dann sind es plötzlich zu viele. Wunsch und Wirklichkeit passen oft nicht zusammen, oder besser wie im vorliegenden Fall: Man kann mit einer Werbung für die Nacht falsche Erwartungen bei den Besuchern wecken und das ist wohl dieses Mal passiert. Die Gäste kamen so zahlreich wie wohl zu keiner anderen Veranstaltung in Landsberg.

Alexandra Lutzenberger

86899 Landsberg