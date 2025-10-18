Wer macht die Igelrettung im Kreis Landsberg zur Chefsache?

Die umliegenden Landkreise machen es vor: Eine offizielle Igelrettungsstation ist möglich, wenn viele an einem Strang ziehen und jeder in seiner Zuständigkeit einen Beitrag dazu leistet. Seien es Grundstücke oder Container, die von Gemeinden zur Verfügung gestellt werden, oder das Überlassen von leerstehenden Häusern für eine Igelstation. Ebenso müssten sich Gemeinden finden, die die Igelrettung finanziell unterstützen, wie sie es auch für das Tierheim tun.

Die Helfer werden mitunter auch unter Druck gesetzt

Wer macht die Igelrettung im Landkreis Landsberg zur Chefsache? Die Ehrenamtlichen schaffen das nicht, sie sind, vor allem jetzt im Herbst, vollauf mit der Igelpflege beschäftigt. Und nicht nur das, sie werden von manchen Menschen, die kranke oder untergewichtige Igel finden, sogar unter Druck gesetzt. Anrufe in der Nacht oder mit der Forderung, den Igel beim Finder abzuholen, das geht wirklich zu weit – und auch, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen.

So wurden Ehrenamtliche, als sie aus Platzgründen die Annahme eines Igels verweigerten, bereits mit der Aussage konfrontiert: „Wenn Sie den Igel nicht nehmen, sind Sie schuld, wenn er stirbt.“ Richtig ist vielmehr, dass die Verantwortung für den Fundigel beim Finder liegt. Und letztlich ist es ein gesamtgesellschaftliches Thema, die Natur so zu gestalten, dass Wildtiere einen idealen Lebensraum darin finden und gesund bleiben.