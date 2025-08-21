Sommer, Sonne, Altstadtflair: Warum Touristen nach Landsberg reisen

Der August ist Urlaubs- und Reisezeit. Viele Landkreisbürger zieht es in diesen Wochen ins Ausland. Doch auch nach und innerhalb Deutschlands wird gerne gereist. Die Stadt Landsberg ist ein beliebtes Reise- und Ausflugsziel für Touristen aus nah und fern. Unsere Redaktion hat sich im Stadtzentrum umgehört, um herauszufinden, wer nach Landsberg reist und was in der Stadt gerne besichtigt wird.

Sportlich mit dem Fahrrad unterwegs sind Anja und Michael Schrauth aus Karlstadt in Unterfranken. In Landsberg machen sie am zweiten Tag auf ihrer Tour entlang der Via Claudia Halt, einem 2000 Jahre alten Römerweg, der Norditalien mit Süddeutschland verbindet und sich bei Radfahrern großer Beliebtheit erfreut. Am selben Tag wollen die beiden noch weiter an den Forggensee. An Landsberg gefallen ihnen die schöne Altstadt und die restaurierten alten Häuser. Gerne möchten sie sich das Bayertor noch anschauen. Etwas störend findet Anja Schrauth den Verkehr durch die Altstadt, aber das sei ja „in vielen Städten so“ und sie könne es auch verstehen, denn „die Geschäfte müssen leben“.

Ein Paar aus Belgien schätzt die kostenlosen Toiletten in Deutschland

Auch die 60-jährige Suzy Bosmans und ihr Begleiter, der 66-jährige Kamiel van Santen aus Belgien folgen einer Route, auf deren Weg Landsberg liegt: der Romantischen Straße. Ihr Hotel haben sie in Königsbrunn und Landsberg ist eines ihrer Etappenziele. Es sei „sehr nett hier“, sagt Suzy Bosmans. Dem Paar aus Belgien gefällt die Altstadt und die schönen Kirchen. Positiv seien auch die kostenlosen Toiletten, fügt Kamiel van Santen hinzu. Das schätze er allgemein an Deutschland. Gibt es etwas Bestimmtes, das das Paar in Landsberg anschauen möchte? Der Belgier zeigt auf den Stadtplan in seiner Hand und erklärt: „Wir folgen der eingezeichneten Stadtroute und schauen, wo diese uns hinführt.“

Das belgische Paar Suzy Bosmans und Kamiel van Santen freuen sich unter anderem über die kostenlosen Toiletten in Landsberg. Foto: Anja Rapp

Einen weiten Weg hinter sich haben Bhavani Vellingiri, 35, und Yuvaraj Muthusamy, 37, mit ihrer fünfjährigen Tochter Srinidhi Yuvaraj. Die kleine Familie kommt aus dem südlichen Indien und ist über Düsseldorf für einen fünftägigen Aufenthalt nach München gekommen, von wo aus sie einen Tagesausflug nach Landsberg gemacht haben. Muthusamy habe sich über Google und Facebook über umliegende sehenswerte Orte informiert und sei dabei auf Landsberg gestoßen. Gerade erst seien sie in der Stadt angekommen und sofort vom Lech und dem Lechwehr begeistert. Anschauen möchten sie sich noch den Hauptplatz, die Altstadt, die alte Bergstraße und das Bayertor.

Familie Villingiri kommt aus Indien und zeigt sich vom Landsberger Lechwehr begeistert. Foto: Anja Rapp

Für einen spontanen Ausflug sind Carina Schmid, 37, und Caro Bischoff, 33, aus Weißenhorn in die Lechstadt gekommen. „Wir haben heute beide frei und ein Ausflugsziel gesucht, das nicht so weit weg ist. Da hat sich Landsberg angeboten“, sagt Caro Bischoff. Die Stadt sei recht unscheinbar und hätte doch so viel Schönes zu bieten, finden die beiden. Der Lech, die alten historischen Häuser und netten Gassen sowie der Mühlbach seien bisher auf jeden Fall schon mal ein sehenswerter Einstieg in ihre Stadttour gewesen. Sie hätten sich überlegt, eine Stadtführung zu machen und seien dann in der Touristeninformation auf den Audioguide gestoßen. Mit dem Stadtplan in der Hand wollen sie nun dem Stadtrundgang folgen.

Die „kleinen, farbigen Häuser“ in Landsberg begeistern eine junge Italienerin

Auch Clarice Puccio aus dem italienischen Florenz zeigt sich begeistert von den „kleinen, farbigen Häusern und der Architektur“. Die 22-Jährige ist mit ihrer Familie vor Ort, die mit dem Auto der Romantischen Straße folgt. Sie hat sich schon ein paar der Kirchen und das Stadtzentrum angeschaut. Auch ein Bummel durch die Läden darf nicht fehlen. Ebenfalls aus Italien und auf Entdeckungstour durch Landsberg sind Fabio Negrini, 25, und Veronica Feudale, 27. Über Negrinis Eltern, die gerne nach Deutschland reisen, haben sie von der Stadt erfahren. Für eine Woche macht das junge Paar Urlaub in Bayern. Nach den Stationen, Augsburg, Ulm und dem Legoland in Günzburg ist nun Landsberg an der Reihe. Wie es den beiden hier gefällt? Einen „sehr netten und süßen“ Eindruck mache die Stadt. Von Anja Rapp