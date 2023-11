Ärger für das Herrchen: Hund beißt in Weßling Lokführer

Als ein Triebfahrzeugführer in Weßling einen Mann zur Rede stellt, beißt ihm dessen Hund ins Bein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nachdem ein Hund in Weßling einen Lokführer gebissen hat, ermittelt nun die Polizei. Kurz vor 23 Uhr soll ein 61-Jähriger während der Einfahrt in den Bahnhof die Notentriegelung einer Tür der S8 betätigt haben. Am Bahnsteig stieg dann der 32-jährige Triebfahrzeugführer der S-Bahn aus und wollte den Mann zur Rede stellen.

Daraufhin ging dessen Schäferhund auf den Lokführer los und biss ihn in den Oberschenkel. Der Gebissene informierte die Bundespolizei über den Vorfall. Da er nur oberflächliche Verletzungen davontrug, benötigte er keine medizinische Versorgung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 61-Jährigen ergab laut Polizei einen Wert von 1,76 Promille.

Da er für seinen Hund keinen Maulkorb mitführte, begleitete ihn die Bundespolizeistreife nach Abschluss aller Maßnahmen in der S-Bahn in seinen Wohnort, um weitere Gefahren für Reisende abzuwenden. Dort konnte er selbstständig seinen Heimweg antreten. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Missbrauch von Notrufen ermittelt, so die Polizei. (AZ)

