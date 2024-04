Bewohner einer Asylunterkunft geraten wegen Katze aneinander

In einer Asylunterkunft in Wessobrunn kommt es wegen einer Katze zunächst zum Streit, dann fliegen die Fäuste. Einer der Beteiligten erleidet eine Platzwunde.

Zwei Männer sind am Sonntag in einer Wessobrunner Asylunterkunft wegen einer Katze dermaßen in Streit geraten, dass sie sich in der Folge prügelten. Ein 32-Jähriger war demnach laut Polizei mit dem Umgang eines 18-jährigen Mitbewohners mit dem Tier nicht einverstanden. Einer verbalen Auseinandersetzung folgten letztlich fliegende Fäuste und ein Krankenhausbesuch des 32-Jährigen.

Er hatte eine Platzwunde im Gesicht erlitten und musste medizinisch versorgt werden. Beide Männer wurden wegen Körperverletzung angezeigt, so die Polizei. Einen Verstoß gegen das Tierwohl durch einen der Beteiligten konnte nicht festgestellt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch