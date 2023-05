Hobbykickerspiel in Wessobrunn: Zwei Männer geraten aneinander

In Wessobrunn filmt ein 60-Jähriger das Hobbykickerspiel einiger junger Männer. Ein 20-Jähriger ist damit nicht einverstanden.

In Wessobrunn ist es am Sonntag gegen 18 Uhr zu einem Streit zwischen einem 20-Jährigen und einem 60-Jährigen gekommen. Kurz nach Beginn eines Hobbykickerspiels auf einem Garagenvorplatz an der Schmuzerstraße kam es laut Polizei zu "Ausschreitungen". Einem 60-Jährigen missfiel demnach die dargebotene Leistung der Mannschaften. Er öffnete seine Tür einen Spalt weit und wollte das Spiel mit seinem Handy filmen.

Die Spieler ihrerseits waren mit der Aufzeichnung ihres Matches nicht einverstanden, sodass der 20-Jährige zur Tür ging und diese zuschlug. Dadurch knallte die Tür gegen den Kopf und das Handy des 60-Jährigen. Der Streit konnte nach Polizeiangaben durch die eingesetzten Beamten beschwichtigt werden.

Das Kickerspiel wurde abgepfiffen und der 60-Jährige ging zurück in seine Wohnung. Ermittlungen zu diesem außergewöhnlichen Sportereignis führt die Polizei Weilheim. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich unter der Telefonnummer 0881/6400. (AZ)