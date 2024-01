Wessobrunn

12:15 Uhr

Kostümverleih Annelies: "Im Fasching geht es halt manchmal wilder zu"

Plus Im Wessobrunner Ortsteil Haid gibt es eine Anlaufstelle, die für viele Faschingsbegeisterte unverzichtbar ist.

Von Roland Halmel

Im Hinblick auf Fasching gehört das beschauliche Klosterdorf Wessobrunn sicher nicht zu den Hochburgen. Dabei gibt es in Ortsteil Haid eine Anlaufstelle, die für viele Faschingsbegeisterte unverzichtbar ist. Beim „Kostümverleih Annelies“ können sich die Freunde der fünften Jahreszeit nach allen Regeln der Kunst ausstaffieren und kostümieren. Auf weit über 100 Quadratmetern hat Saskia Wagner Hunderte Verkleidungen aller Art in ihrem riesigen Fundus, den sie von ihrer Mutter Annelies übernommen und dann stetig ausgebaut hat. „Sie hat vor über 30 Jahren von einer Bekannten einiges an Faschingskleidung geschenkt bekommen und das Ganze eigentlich als Eigenbedarf gesehen, damit die Familie im Fasching nicht immer die gleichen Sachen anziehen musste“, erinnert sich Wagner an die Anfänge.

Der Kostümverleih Annelies in Wessobrunn-Haid ist ihr Hobby

Dieser relativ überschaubare Bestand wuchs über die Jahre immer mehr an, sodass ein Umzug aus dem Keller des Eigenheims in die ehemalige Tenne nötig wurde. Die platzt inzwischen auch schon förmlich aus allen Nähten mit den unterschiedlichsten Kostümen, aber auch Hüte, Schuhe oder den passenden Accessoires. „Ich habe jetzt auch schon einiges auf den Dachboden ausgelagert“, erzählt Wagner, die auch während Corona, als das närrische Treiben fast zwei Jahre lang komplett zum Erliegen kam, nicht ohne Arbeit war. Theater- und auch Fernsehproduktionen nutzten ihren umfangreichen Fundus an Kostümen und Mode aus unterschiedlichsten Jahrhunderten für ihre Arbeit. Dazu tat sich während der Pandemie ein völlig neues Geschäftsfeld auf. „Viele veranstalteten private Krimi-Dinners und wollten dafür auch die passende Garderobe“, berichtet Wagner, die auch schon ganze Hochzeitsgesellschaften mit mittelalterlichen Outfits ausstaffierte.

