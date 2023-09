Rollerfahrer stürzt in Wessobrunn und verletzt sich schwer

War ein Bremsmanöver schuld an einem Unfall in Wessobrunn? Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Am Montagnachmittag hat sich bei Wessobrunn ein Unfall ereignet, an dem eine Autofahrerin aus Denklingen beteiligt war. Dabei wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt.

Wie die Polizei meldet, befuhr ein 78-Jähriger aus Wessobrunn gegen 15.30 Uhr mit seinem Roller Richtung Ortsmitte als eine 43-Jährige aus Denklingen mit ihrem Pkw in die Straße einbog. Im Einmündungsbereich kam der 78-Jährige aufgrund eines Bremsmanövers zu Sturz und wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallklinikum Murnau transportiert.

Inwiefern das Bremsmanöver mit dem Abbiegevorgang der 43-Jährigen im Zusammenhang stand, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Am Roller des 78-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/640-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

