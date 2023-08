Streit in Wessobrunner Wald endet in Körperverletzung

Eine 59-Jährige gerät bei Wessobrunn in einen Streit mit unbekannten Personen. Eine der unbekannten Frauen wird handgreiflich und verletzt die 59-Jährige am Bein.

Am Freitagabend kam es in einem Waldstück bei Wessobrunn zu einer Streitigkeit unter mehreren Personen. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine 59-jährige Frau im Verlauf des Streites von einer weiteren Frau beleidigt und am Knie verletzt. Die unbekannte Täterin soll sich in Begleitung eines älteren Herrn im Rollstuhl sowie einer älteren Dame mit zwei Windhunden befunden haben.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landsberg am Lech unter der Telefonnummer 08191/932 110 in Verbindung zu setzen.