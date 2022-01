33-jähriger Wessobrunner verletzt sich bei Forstarbeiten schwer

Ein 33-jähriger Wessobrunner verletzt sich bei Arbeiten im Wald schwer. Die Feuerwehr ist mit 50 Einsatzkräften vor Ort und hilft dem Mann.

Schwere Verletzungen zog sich ein 33-jähriger Wessobrunner am Samstagnachmittag bei Forstarbeiten in einem Waldstück im Bereich des Weilers Pürschlehen zu. Er wollte in einer Hanglage einen bereits liegenden Baum anschneiden, um diesen anschließend mittels einer Seilwinde nach oben zu ziehen. Da dies nicht gelang, schnitt er den Baum komplett durch. Wegen der aufgebauten Spannung schleuderte der Baum aber auf ihn und klemmte ihn ein.

Wessobrunner wird ins Krankenhaus Murnau gebracht

50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort und befreiten den Mann. Er wurde ins Krankenhaus Murnau gebracht. Die Verletzungen sind „nach aktuellem Stand nicht lebensgefährlich“, informiert die Polizei Weilheim auf Nachfrage des LT. Ein Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden, informiert die Polizei Weilheim. (lt)





