Zwei Verletzte bei Unfall nahe Wessobrunn

Ein Autofahrer kommt bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern. Sein Wagen fährt geradeaus in einen Zaun.

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend zwischen Rott und Wessobrunn ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 69-jähriger Freiburger gegen 17.30 Uhr die Staatsstraße von Rott in Richtung Weilheim. Im Bereich der scharfen Kurve auf Höhe des Klosterhofs kam sein Wagen von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in einen Zaun. Als Unfallursache nennt die Polizei die nicht den winterlichen Straßenverhältnissen angepasste Geschwindigkeit.

Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin leicht. Am Auto und am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 19.500 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch