So lief die Altstadtwiesn in Landsberg

Die Ärmel der Trachtenhemden sind hochgekrempelt, konzentriert werden faustdicke Holzäste begutachtet, mit den Händen abgemessen und kalkuliert. Dann setzen die Teilnehmer mit der Säge an und die Späne fliegen. Beim diesjährigen Bürgermeister-Wettsägen auf der Altstadtwiesn (früher Oide Wiesn) am Hellmairplatz in Landsberg ging es nicht um Schnelligkeit oder Kraft, sondern um Präzision. Wer es schaffte, mit seinem abgesägten Holzstück am nächsten an das Zielgewicht von 1201 Gramm zu kommen, gewann das Wettsägen und sicherte sich und seiner Gemeinde Ruhm und Ehre und eine beträchtliche Menge an Bier. Ein Höhepunkt der Veranstaltung, die die VR-Bank Landsberg-Ammersee, der Bayerische Bauernverband und die Landfrauen veranstalten.

Auch eine Bürgermeisterin nahm am Wettbewerb teil

14 Bürgermeister oder Bürgermeistervertreter und immerhin eine Bürgermeisterin trauten sich, den Konkurrenzkampf der Gemeinden im Landkreis auf offener Bühne auszutragen. Auch wenn es nicht um die Technik ging, zeigte sich doch, wer im Umgang mit der Säge geübt ist. Und wer dachte, dass das Treffen des richtigen Gewichts nur schätzungsweise möglich oder gar Glückssache ist, den belehrte Moderator Roland Balzer eines Besseren: Die Formel zur Berechnung setzt sich aus Radius und Höhe des Holzabschnittes und der Kreiszahl Pi zusammen. Über das Volumen und die Dichte des Baumstamms soll dann dessen Masse ermittelt werden. Dabei dürfe man nicht vergessen, die Restfeuchte des Holzes zu berücksichtigen. Bei der Fichte sind das etwa zehn bis 20 Prozent. Ob jeder Kandidat diesen Rechenweg befolgte, ist fraglich.

Am Ende war es Unterdießens Bürgermeister Alexander Enthofer, der die Konkurrenz mit seinem Holzstück in den Schatten stellte. Mit 1190 Gramm lag er nur elf Gramm entfernt vom Zielgewicht - eine Präzision beinahe wie an der Metzgertheke. Moderator Balzer vermutete: „Der Mann geht garantiert selbst einkaufen.“ Enthofer kommentierte seinen Sieg im Gespräch mit unserer Redaktion als völlig unerwartet und meinte „Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn“. Unterdießen kann sich dank seines Bürgermeisters jetzt über 300 Liter Bier freuen, die voraussichtlich für die Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses nächstes Jahr drauf gehen.

Auf Platz zwei landete Fritz Schneider für Rott und auf Platz drei Ulrike Högenauer für Hofstetten. Sie dürfen sich über 200 und 100 Liter Bier freuen. Am weitesten entfernt war eine Schätzung mit 779 Gramm und lag damit über 1,3 Kilogramm daneben. Vermutlich wurde die Restfeuchte hier nicht mit einberechnet.

Auch eine „Miss Dirndl“ stand in Landsberg zur Wahl

Weitere Programmpunkte der Altstadtwiesn waren morgens ein Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, anschließend der Bieranstichanstich mit der Führungsspitze der VR-Bank Landsberg-Ammersee um Vorstandsvorsitzenden Stefan Jörg und im Festzelt. Die Stadtjugendkapelle sorgte dort für gute Stimmung und die Fuchsbergler Goaßlschnalzer mit ihrem Peitschenknallen für den richtigen Rhythmus. Später spielten noch die BrassBoyz aus Schongau, bevor es zur Wahl der Miss Dirndl kam, die Katharina Glas für sich entschied.

Kulinarisch war so einiges geboten: Steckerlfisch, gegrilltes und vegetarisches Essen, wie Wraps, aber auch Kuchen und süße Nachspeisen. Ein Höhepunkt war der Ochs vom Spieß. Der kam aus Altötting und drehte sich schon seit 5 Uhr früh. Am Hauptplatz gab es, ausgerichtet vom Bayerischen Bauernverband, eine Landmaschinenschau mit Gerätschaften von heute und früher. Für die Kinder gab es Kuhmelken, eine Fotobox, Kinderschminken und Zöpfe flechten. Bereits am Samstag hatte im Festzelt ein Flohmarkt stattgefunden.