Wie ein Bierbrauer aus Kaltenberg nach dem Krieg viele jüdische Leben rettete

Das Kloster St. Ottilien und das Schloss in Kaltenberg sind zwei Orte im Landkreis Landsberg, die nicht nur weit über die Region hinaus bekannt sind, sondern auch weltweite Verbindungen besitzen. Dies ist jetzt auch wieder am Wochenende des Liberation Concerts in St. Ottilien deutlich geworden. Unter den Besuchern sowohl des Konzerts, das an ein Konzert im damaligen jüdischen Hospital in St. Ottilien am 27. Mai 1945 erinnert, als auch von Schloss und Brauerei Kaltenberg war unter anderem eine Familie aus den Vereinigten Staaten. Sie hat zu beiden Orten eine Beziehung – und zwar über ihren Vorfahren Otto Reinemund.

Icon vergrößern Jonathan (links) und sein Vater Steven Reinemund (Dritter von links) und weitere Angehörige am Rande des Liberation Concerts in St. Ottilien mit Erzabt Wolfgang Öxler und Henriette Prinzessin von Bayern (Sechste von links) als Vertreterin der heutigen Eigentümer der Brauerei in Kaltenberg. Foto: Astrid Schmidhuber Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jonathan (links) und sein Vater Steven Reinemund (Dritter von links) und weitere Angehörige am Rande des Liberation Concerts in St. Ottilien mit Erzabt Wolfgang Öxler und Henriette Prinzessin von Bayern (Sechste von links) als Vertreterin der heutigen Eigentümer der Brauerei in Kaltenberg. Foto: Astrid Schmidhuber

Kaltenberg und St. Ottilien waren zwei Stationen auf der fünftägigen Spurensuche, auf die sich unter anderem Otto Reinemunds Sohn Steven und dessen Sohn Jonathan begeben hatten. In Kaltenberg hatte ihr Vater und Großvater in den 1930er-Jahren den Grundstein für seine spätere berufliche Karriere gelegt. Knapp zehn Jahre später kehrte er als Hauptmann der US-Armee nach Deutschland zurück. Dabei ordnete er die Einrichtung eines Hospitals für eben frei gekommene jüdische Häftlinge in St. Ottilien an, in dem einen Monat später das besagte Befreiungskonzert stattfand.

Wie Otto Reinemund das jüdische Hospital in St. Ottilien initiierte

Zu einer Person der Geschichte wurde Otto Reinemund im Frühjahr 1945, wie der Arzt Zalman Grinberg (1912-1983) in seinen Erinnerungen an „Unsere Befreiung aus Dachau“ berichtet, die 2022 von seinem Sohn Yair im Eos-Verlag St. Ottilien veröffentlicht worden sind. Grinberg war im Sommer 1944 aus dem Getto in Kaunas ins Kauferinger Lager IV gebracht worden. In den letzten Tagen des Krieges sollten die dortigen Häftlinge vor den heranrückenden US-Truppen mit einem Zug nach Dachau gebracht werden. Doch der Zug wurde von alliierten Flugzeugen beschossen und kam nur bis kurz vor Schwabhausen. Etwas über 130 Häftlinge kamen dabei zu Tode, viele andere waren verletzt und erkrankt. Grinberg versuchte zu verhindern, dass die Zugfahrt nach Dachau fortgesetzt werden würde und bat um medizinische Hilfe durch das damalige Wehrmachtlazarett in St. Ottilien. Diese wurde ihm zunächst verweigert.

Das änderte sich erst, als die Amerikaner auch Schwabhausen einnahmen und im Laufe einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Grinberg und dem Chef des Lazaretts in St. Ottilien ein US-amerikanischer Hauptmann auftauchte, der seine Einheit aus den Augen verloren hatte. Dieser Hauptmann war Otto Reinemund, der dem deutschen Chefarzt befahl: „Von nun an ist Dr. Grinberg der Chefarzt hier und nichts geschieht ohne seine persönliche Unterschrift.“ So spontan entstand in den letzten April-Tagen 1945 das Hospital für ehemalige jüdische Häftlinge in St. Ottilien.

Otto Reinemund lernte in Kaltenberg bei der Familie Schülein das Brauen

Über Reinemund schreibt Grinberg in seinen Erinnerungen nur ein paar kurze Sätze, die auf einen zweiten Bezug des US-Offiziers in unsere Region hindeuten: „Captain Raymond, wie er sich vorstellte, sprach ein gebrochenes Deutsch. Ich vermutete zunächst, dass er auch Jude sei, aber das stellte sich als unrichtig heraus. Er war ein amerikanischer Christ, der vor dem Krieg in München Chemie studiert und später in einer Brennerei in der Nähe dieses Klosters gearbeitet hatte.“

Für die Herausgabe des Buches nahm Grinbergs Sohn Kontakt zu den heute in Denver lebenden Nachkommen Reinemunds auf, von denen er dann weitere Informationen erhielt, die teilweise Grinbergs Bericht widersprachen. Otto Reinemund war 1915 in München geboren. Er stammte aus einer jüdischen Familie. Nach seinem Abitur 1934 am Maximilians-Gymnasium in München kam Reinemund nach Kaltenberg, um in der Schlossbrauerei Brauer zu lernen. Diese gehörte dem jüdischen Unternehmer Joseph Schülein (1854-1938). Dieser hatte zwischen 1895 und 1921 aus mehreren Brauereien in München einen großen Konzern (Löwenbräu, Münchner Kindl-Brauerei, Unionsbräu, Bürgerliches Brauhaus) geformt und 1917 Schloss, Gut und Brauerei in Kaltenberg gekauft und zu einem florierenden regionalen Betrieb ausgebaut.

In Amerika arbeitete Otto Reinemund bei Anheuser Busch und Liebmann Breweries

1936 emigrierte Otto Reinemund in die Vereinigten Staaten, studierte in St. Louis und setzte bei Anheuser Busch seine Brauereikarriere fort. 1941 trat er in die Armee ein, heiratete und war dann Spionageabwehr-Offizier im Südpazifik, bevor man ihn als Kenner der deutschen Kultur und Sprache in Deutschland benötigte, unter anderem um bei Kriegsende gegnerische Militärs zu vernehmen. Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten, die laut seinem Sohn bereits im Sommer 1945 erfolgte, wurde er bis 1952 zum Major befördert. Anschließend arbeitete er bei den Liebmann Breweries, wo ein Joseph Schüleins Sohn Hermann Manager geworden war. 1954 zog die Familie nach San Francisco um, wo Otto Reinemund die Leitung des California-Gold-Label-Biers übernahm. Kurz darauf, am 28. Januar 1955, starb er mit 39 Jahren.

Icon vergrößern Joseph Schülein (rechts) war seit 1917 Eigentümer von Schloss, Gut und Brauerei in Kaltenberg, wo Otto Reinemund zwischen 1934 und 1936 gelernt hat. Foto: Archiv Schloss Kaltenberg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Joseph Schülein (rechts) war seit 1917 Eigentümer von Schloss, Gut und Brauerei in Kaltenberg, wo Otto Reinemund zwischen 1934 und 1936 gelernt hat. Foto: Archiv Schloss Kaltenberg

Sein Sohn Steven war damals erst sechs Jahre alt. Viel wisse er über seinen Vater und dessen Herkunft deshalb nicht, erzählt der 77-jährige frühere Pepsico-Manager im Biergarten der Ritterschwemme, den er am Samstag mit der Familie und Pater Cyrill Schäfer aus St. Ottilien besuchte. Den Namen Schülein kennt er aus Erzählungen, aber über die Kaltenberger Zeit seines Vaters kann er nichts weiter berichten, auch nicht über dessen Erlebnisse am Ende des Krieges. So weiß er auch nicht, ob der Vater damals wieder nach Kaltenberg gekommen ist, aber, so sagt Steven Reinemund, es würde ihn nicht überraschen, wenn er dies getan hätte. Wie ihm das Kaltenberger Bier schmeckt? Auch diese Frage bleibt offen, an dem heißen Spätsommertag bestellen die Reinemunds im Biergarten lieber Mineralwasser.

Wo die Familie Reinemund in Bayern lebte

Die fünftägige Reise nach Bayern brachte aber einige neue Erkenntnisse über die Familiengeschichte. Zuvor hatte die Familie Reinemund Rottach-Egern besucht. Dort besaß die Familie Reinemund, die in der Elisabethstraße in Schwabing lebte, aber bis 1938 Deutschland verließ, ein Anwesen. Steven Reinemunds Großvater Sigmund (1882-1967) war Direktor bei der 1931 zusammengebrochenen Danat-Bank gewesen.