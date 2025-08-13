Die Aktion Stadtradeln hat Einfluss auf das Radwegenetz

Der Landkreis Landsberg hat in diesem Jahr zum zwölften Mal an der nachhaltigen Mobilitätsaktion Stadtradeln mit allen 31 Kommunen teilgenommen. Rund 4000 aktive Radfahrende haben innerhalb des dreiwöchigen Aktionszeitraums über 860.000 Kilometer CO₂-frei auf dem Fahrrad zurückgelegt.

Die Aktion Stadtradeln hat sich laut einer Pressemeldung des Landratsamts in den vergangenen Jahren zu einer der größten Kampagnen für die Förderung des Radverkehrs in Deutschland entwickelt. Durch diesen internationalen Wettbewerb, der beinhaltet, dass möglichst viele Alltagskilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, würden nicht nur Einzelpersonen motiviert, auch Kommunen, Unternehmen, Vereine und Schulen, seien aufgerufen, sich aktiv mit dem Thema nachhaltige Mobilität auseinanderzusetzen.

Der Landkreis erhält Daten zu Streckenverläufen und Gefahrenstellen

Die anonymen Fahrdaten, die zum einen über die Stadtradeln-App wie auch über ein zusätzliches Tool erfasst werden, bieten einen Mehrwert für die Radverkehrsplanung und helfen beim bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur. Der Landkreis erhalte durch die Teilnahme an der Aktion wertvolle Informationen zu Streckenverläufen, Nutzungsmuster und auch Gefahrenstellen. Die Aktion diene somit auch als Motor für den strukturellen Ausbau des Radverkehrs und schaffe sowohl Begeisterung in der Öffentlichkeit als auch wichtige Radverkehrsdaten und die politische Unterstützung für eine nachhaltige, zukunftsfähige Mobilität.

Die langfristige Stadtradeln-Teilnahme des Landkreises am Lech wirkt sich laut Pressemeldung auch positiv auf den kontinuierlichen Ausbau des Radwegenetzes im Landkreis aus. Auch in diesem Jahr konnten neue Radwege fertiggestellt werden. So wurde beispielsweise vor Kurzem ein neuer Radweg zwischen Kinsau und Denklingen offiziell eröffnet und auch in der Gemeinde Geltendorf wurden vier neue Radwegabschnitte fertiggestellt. Der Ausbau des Radwegenetzes werde in Zukunft stetig fortgesetzt und sei ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Mobilität. (AZ)

Weitere Informationen zum Stadtradeln im Landkreis Landsberg gibt es unter www.stadtradeln.de/landkreis-landsberg und www.klimaschutz-landkreis-landsberg.de