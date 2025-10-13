Die Liebe zur Kultur: Wie die Landsberger ihr Stadttheater erhalten

Die Landsberger sind in vielen Dingen emotional. So hängen sie enorm an ihrem Inselbad, das gerade saniert wird, ein wenig weniger an ihrem Stadtmuseum, das lange geschlossen wohl einmal aus dem Dornröschenschlaf erwachen wird. Großartig hat das bisher nur wenige gestört. Leider. Auch das Stadttheater in Landsberg ist vor 30 Jahren auf dem Prüfstand gestanden: Die Frage war, wie man es erhalten und modernisieren kann. Dass das älteste Bürgertheater Bayerns so gekonnt renoviert wurde, war ein langer und steiniger Weg. Jetzt ist es kulturell aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken und viele freuen sich über das schöne alte Theater, das moderne Foyer und über die vielen Konzerte, Gastspiele oder Produktionen aus dem eigenen Landkreis. Es ist ein lebendiger Ort des Miteinanders, und genau das konnte man am Wochenende erleben. Ein volles Haus mit einer Band, die schon vor 25 Jahren dort spielte, für den guten Zweck und jetzt wieder das Theater und den Verein Till unterstützt. Er ist lebenswichtig für den Erhalt, denn nur so kann man wohl in Zukunft noch gemeinsam mit den Städten Kultur fördern. Es war ein sehr emotionaler Abend, der die Menschen mit ihrem Theater verbindet.

TILL feiert 25 Jahre mit J.J. Feller and friends Icon Galerie 132 Bilder Ein musikalischer Abend in Bildern mit J.J. Feller and friends wie Verena Hamel, Rebecca Winter, Petra Kapp-Hampel, Adriano Prestel, Robert Lohr, Specki T.D., Thomas Tauscher, Klaus Geisel, Hygin Kramm, Stefan Hampel und Axel Ludwig.

Das Stadttheater hat 30 wechselhafte Jahre hinter sich. Man startete mit einem technischen Leiter, einem künstlerischen und einem fürs Foyerprogramm. Es gab ein Poesiefestival und viele unglaublich gute Ballettveranstaltungen. Ali Nasseri (Foyerprogramm) brachte damals mit Albert Ostermaier, den Lyriker Hans-Magnus Enzensberger und dessen Poesiemaschine und die Kammerspiele nach Landsberg. Nach Heiner Brummel gab es den Interimsleiter Ludwig Frey, danach eine kurze Periode mit Alexander Netschajew und jetzt ist Florian Werner seit 2009 (damals gab es kurz eine Doppelspitze) der Chef. Mit einem Programm, das sich musikalisch durch die Unterstützung von Edmund Epple und auch cineastisch durch das Filmforum sehen lassen kann. Die vielen spannenden Gastspiele wurden auch durch das Snowdance Independent Filmfestival bereichert. Das musste leider aus finanziellen Gründen nach Essen umziehen und hinterließ hier eine Lücke. Privates Engagement ist also im Theater nach wie vor wichtig, und das war auch vor 30 Jahren so, denn damals setzte sich die Laienspielbühne massiv für den Erhalt des Theaters ein. Gut, dass es mit Till jetzt einen Verein gibt, dem das am Herzen liegt. Und gut, dass es als Treffpunkt für alle Musik-, Theater- und Kinofreunde immer noch das Foyer mit Herbert Seibold gibt.