Ein Konzert wie ein Sommerregen

„Ich kann ja nicht der Einzige sein, der das toll findet“, dachte sich Discy-Inhaber Edmund Epple, als er die „Lords of Lounge“ für sich entdeckte. Für den letzten Teil seiner Konzertreihe im Stadttheater holte er die hochkarätige Gruppe also für ihren ersten Auftritt außerhalb Berlins nach Landsberg. Die Gruppe, bestehend aus Dirk Berger und Boti Ikvai-Szabo an der Gitarre, Thomas Stieger am Bass und Connor Fitzgerald am Schlagzeug, lädt mit ihrer Instrumentalmusik zum Träumen und Mitviben ein.

